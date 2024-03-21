"السديس" يوجه نصائح للقاصدين والزائرين: عظموا الزمان والمكان ولا تنشغلوا بالتصوير

فيما سخرت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي كل إمكانات المنظومة الدينية في الحرمين لتهيئة الأجواء الدينية الإيمانية لقاصدي وزائري الحرمين الشريفين لصلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان المبارك، وجّه رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، عددًا من الوصايا الدينية لقاصدي الحرمين الشريفين؛ في الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، حاثًا إياهم على تعظيم الزمان والمكان الفاضل؛ الذي عظَّمه الله -تعالى-، وعظَّمه رسوله ﷺ؛ أمر مشروع رعايته وتعظيمه؛ وفق سنن النبي ﷺ، من غير إحداث ولا ابتداع.