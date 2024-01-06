محليات

10 آلاف م2 مع الطبيعة والزهور.. شاهد كيف تجذب "الكشتة" المتنزهين بالأفلاج

برنامج تنفّذه البلدية عبر فعاليات منوّعة تستمرّ شهرين بواقع 3 أيام نهاية كل أسبوع
10 آلاف م2 مع الطبيعة والزهور.. شاهد كيف تجذب "الكشتة" المتنزهين بالأفلاج

"تصوير: بادي مسلّم": قامت بلدية الأفلاج، بالتعاون مع جمعية البيئة، بتهيئة موقع تبلغ مساحته 10 آلاف متر مربع، واستزرعت فيه نباتات ربيعية كـ"الخزامى، والنفل وغيرهما"؛ ليكون متنفسًا شتويًّا للأهالي.

وبدأت البلدية نهاية هذا الأسبوع في تفعيل برنامج "كشتة" بحزمة فعاليات متنوّعة تستمرُّ على مدار شهرين، بواقع ثلاثة أيام في نهاية كل أسبوع؛ حيث حظيت انطلاقة فعاليات "كشتة" بالأفلاج بتواجد عدد كبير من الزوّار والأهالي مستمتعين بالأجواء الشتوية والرياض الخضراء التي شكلتها النباتات الربيعة المستزرعة والمخيم الربيعي والفعاليات المتنوعة.

بلدية الأفلاج

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