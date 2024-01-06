10 آلاف م2 مع الطبيعة والزهور.. شاهد كيف تجذب "الكشتة" المتنزهين بالأفلاج

وبدأت البلدية نهاية هذا الأسبوع في تفعيل برنامج "كشتة" بحزمة فعاليات متنوّعة تستمرُّ على مدار شهرين، بواقع ثلاثة أيام في نهاية كل أسبوع؛ حيث حظيت انطلاقة فعاليات "كشتة" بالأفلاج بتواجد عدد كبير من الزوّار والأهالي مستمتعين بالأجواء الشتوية والرياض الخضراء التي شكلتها النباتات الربيعة المستزرعة والمخيم الربيعي والفعاليات المتنوعة.