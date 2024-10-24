الخبير العقاري عايد الهرفي يقترح حلولاً لمعالجة أزمة ارتفاع الإيجارات في المملكة

وأوضح الهرفي، خلال مشاركته في مساحة صحيفة "الاقتصادية" على منصة X، أن الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار تتعلق بتأخر تسليم المشاريع السكنية من قبل الشركة الوطنية للإسكان وبعض المطورين، فضلاً عن النمو السكاني الذي يتجاوز النمو العمراني، مما خلق فجوة متزايدة بين العرض والطلب، كما أشار إلى ضعف التشريعات والأنظمة المعمول بها من قبل الهيئة العامة للعقار، المعنية بتنظيم سوق الإيجارات.