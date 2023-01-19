تعرّف على تفاصيل نتائج الحجز للمتقدمين للحج بعد اكتمال إجراءاتهم

ووفق حساب الوزارة على "تويتر"؛ تشمل تفاصيل الحجز التي تظهر أيضًا، المعلومات الشخصية للمتقدم والمرافقين، وتفاصيل الحساب البنكي له، والباقة المختارة، واشتراطات أداء حج هذا العام، وموقع وبيانات التواصل مع منشأة الحج المرخصة لخدمة الحجاج من داخل المملكة.