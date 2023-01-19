محليات

تعرّف على تفاصيل نتائج الحجز للمتقدمين للحج بعد اكتمال إجراءاتهم

بينها رقم الحجز وحالته والفاتورة وبعض الشروط والأحكام والمتطلبات
وزارة الحج والعمرة
وزارة الحج والعمرة
سبق
سبق

أوضحت وزارة الحج والعمرة، تفاصيل نتائج الحجز التي تظهر للمتقدم، بعد إتمام التقديم على الحج بشكل كامل، عبر موقع الوزارة أو تطبيق "نسك" للحجاج من داخل المملكة للعام 1444هـ، 2023م.

وتتضمن تلك التفاصيل، رقم الحجز، وحالة الحجز (مؤكد أو غير مؤكد، ويمكن تأكيد الحجز بعد استكمال السداد)، وتفاصيل فاتورة الحجز وشروطه وأحكامه.

ووفق حساب الوزارة على "تويتر"؛ تشمل تفاصيل الحجز التي تظهر أيضًا، المعلومات الشخصية للمتقدم والمرافقين، وتفاصيل الحساب البنكي له، والباقة المختارة، واشتراطات أداء حج هذا العام، وموقع وبيانات التواصل مع منشأة الحج المرخصة لخدمة الحجاج من داخل المملكة.

وزارة الحج والعمرة
الحج
تطبيق نسك

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