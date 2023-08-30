"الحصيني": القمر الأزرق العملاق يزيّن السماء الليلة في مشهد فلكي نادر

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ إن عشاق القمر على موعدٍ يوم الخميس 15 صفر 1445هـ يوافق 31 أغسطس، ليلة الجمعة، مع حدوث ظاهرة فلكية في السماء أطلق عليها #القمر_الأزرق_العملاق، وكذلك الحال اليوم الأربعاء 14 صفر ليلة الخميس 30 أغسطس، في مشهدٍ فلكي نادر الحدوث يكتمل فيه قمران عملاقان في شهر أغسطس 2023: القمر الأول اكتمل 1 أغسطس والقمر الآخر سيكتمل يوم 30 أغسطس.