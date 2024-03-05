"الهزاع" لـ "سبق": الدورة البرامجية لشهر رمضان مميزة وتحمل النكهة السعودية

من جانب آخر، قال المذيع الصغير تميم تركي إنه يقدم برنامج جرس المدرس على إذاعة الرياض موجهة للأطفال ويحتوي على معلومات ثقافية وقيمة، مشيرًا إلى أنه اكتسب الثقة من ممارسته الرياضة التي ساعدته على الوقوف أمام الكاميرا والتحدث للجمهور داعيًا أقرانه إلى المثابرة ومواصلة العمل لتحقيق أهدافهم وأحلامهم.