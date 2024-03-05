"الهزاع" لـ "سبق": الدورة البرامجية لشهر رمضان مميزة وتحمل النكهة السعودية

أوضح رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون سابقًا عبدالرحمن الهزاع لـ "سبق" أن الدورة البرامجية لشهر رمضان المبارك 1445هـ، التي أطلقتها هيئة الإذاعة والتلفزيون تحمل عديد البرامج والأعمال المميزة التي نحن بحاجة إليها والتي تحمل النكهة السعودية، وقال: "سيأتينا المزيد من هذه الشاشة متعة وتشويقًا وأصالة".
وقدم الهزاع تحية اعتزاز لصحيفة "سبق" التي تعد اسمًا على مسمى، مشيرًا إلى أنه يتابعها بكل ثقة ويجد فيها كل ما يبحث عنه من معلومة.
من جانب آخر، قال المذيع الصغير تميم تركي إنه يقدم برنامج جرس المدرس على إذاعة الرياض موجهة للأطفال ويحتوي على معلومات ثقافية وقيمة، مشيرًا إلى أنه اكتسب الثقة من ممارسته الرياضة التي ساعدته على الوقوف أمام الكاميرا والتحدث للجمهور داعيًا أقرانه إلى المثابرة ومواصلة العمل لتحقيق أهدافهم وأحلامهم.
وأشارت الممثلة ريم فهد بدورها إلى أن مسلسل "يا هلي" يجسد بقالب كوميديا الموقف طبيعة التحولات المتسارعة التي يشهدها المجتمع، متمنية تطور الدراما والأعمال التلفزيونية خلال الدورات المقبلة.
وتحدث المذيع سلطان بن نايف عن فكرة برنامج المسابقات "كاش الطريق" الذي يعرف المتسابقين بمعالم مدن المملكة وتطرح عليهم خمسة أسئلة وقيمة جائزة كل سؤال 2000 ريال.
وأشارت الإعلامية جود العنزي إلى أن برنامج "وش صاير" يرصد حجم التفاعل مع الترندات في وسائل التواصل الاجتماعي.
إلى ذلك عبّر الممثل علي الحميدي عن تطلعه بأن تواصل هيئة الإذاعة والتلفزيون حضورها الجيد وإبداعها خلال الشهر الفضيل، لافتًا إلى أنه يشارك في مسلسل "جاك العلم" على قناة mbc معتبرًا أن غياب الممثل ناصر القصبي عن الأعمال الرمضانية هذا العام بأنها بمثابة استراحة محارب.
وأطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون دورتها البرامجية لشهر رمضان المبارك 1445هـ، وذلك في حفل أُقيم مساء أمس الثلاثاء، في مقر الهيئة بالرياض وسط حضور من الوسط الإعلامي والفني ونخبة من الإعلاميين والشركاء.