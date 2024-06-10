القيصومة على رأس القائمة.. هذه المدن الأشد حرارة في آخر 24 ساعة

احتلت مدينة القيصومة التابعة لمحافظة حفر الباطن صدارة ترتيب المدن الأشد حرارة في العالم في آخر 24 ساعة، وفقًا لقائمة شملت مدينتَيْن سعوديتَيْن أُخريَيْن.
وسجلت القيصومة درجة حرارة عظمى بلغت 49 درجة مئوية؛ احتلت بها صدارة الترتيب، فيما جاءت الأحساء الثانية سعوديًّا والسادسة عالميًّا بـ47.1 درجة مئوية.
وشملت القائمة التي رصدت أعلى درجات حرارة عظمى في يوم 10 يونيو منطقة القصيم، التي جاءت الثامنة بدرجة حرارة وصلت إلى 47 مئوية، وذلك بحسب بيانات الطقس المأخوذة من موقع "أوجيمت".
وشملت القائمة 10 مدن عربية أخرى، توزعت بين الكويت، والجزائر، وتونس، وليبيا، في ظل موجة حارة تضرب المنطقة، وتتأثر بها عدد كبير من البلدان العربية.