بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": "منشآت" نافذة استشارية لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج مجموعة من الفقرات في برنامجه الأسبوعي الذي يأتي كل أربعاء على قناة روتانا خليجية، منها فقرة البرواز التي عرض من خلالها مقطعًا مرئيًّا لملتقى الرؤساء التنفيذيين للمنشآت متسارعة النمو، وهي نافذة استشارية غير ربحية، مهمة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تُقدِّم الاستشارات والدعم الفني، وتنقلها من مرحلة إلى مرحلة متقدمة.