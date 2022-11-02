بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": "منشآت" نافذة استشارية لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج مجموعة من الفقرات في برنامجه الأسبوعي الذي يأتي كل أربعاء على قناة روتانا خليجية، منها فقرة البرواز التي عرض من خلالها مقطعًا مرئيًّا لملتقى الرؤساء التنفيذيين للمنشآت متسارعة النمو، وهي نافذة استشارية غير ربحية، مهمة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تُقدِّم الاستشارات والدعم الفني، وتنقلها من مرحلة إلى مرحلة متقدمة.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض العرفج فيديو مع الفنانة "كارمن سليمان"، تكلمت فيه عن علاقتها بالمشي، وأنها تفكر أو تسمع الأغاني أثناء المشي، كما أنها حثت الشباب على ممارسة هذه الرياضة.
ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة كتاب "حياتي في العقار"، الذي يتناول سيرة الشيخ القدير "إبراهيم ابن سعيدان"،، ويحكي كيف بدأ تجارته، كما عرض أثناء الفقرة مقطعًا مرئيًّا للأستاذ "غانم القحطاني"، حدَّثنا من خلاله عن الكتاب.
وأخيرًا، وفي فقرة سيرة وتر روت الفنانة "كارمن سليمان" قصة أغنية "ما أبي أسمع أخبارك" التي كتب كلماتها الشاعر "عبداللطيف آل الشيخ"، ولحنها فنان العرب "محمد عبده".