أمير جازان يرعى احتفال الهلال الأحمر بتسجيل أكبر عدد متدربين في غينيس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، أمير منطقة جازان، اليوم، حفل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة، بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية، وتسجيل إنجاز عالمي جديد تمثل في دخول المنطقة موسوعة "غينيس للأرقام العالمية" لأكبر حضور من المتدربين والمتدربات في هذه المناسبة، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.
وخلال الحفل، أعلنت ممثلة موسوعة غينيس للأرقام العالمية، حنان أسبايرس، منح المنطقة شهادة تسجيل أكبر عدد من المتدربين والمتدربات، البالغ عددهم 4980 متدربًا ومتدربة من أبناء وبنات المنطقة.
واستعرض مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بجازان، الدكتور عادل عريشي، أبرز الفعاليات والبرامج التدريبية التي ينفذها الفرع بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية وعلى مدار العام، مؤكدًا أهمية هذا المنجز الذي حققته المنطقة عبر تسجيل أكبر عدد من المتدربين في هذه المناسبة، ومثمنًا جهود جميع الجهات المشاركة والمتعاونة في إنجاح الفعالية.
وفي ختام الحفل، كرّم سمو أمير المنطقة الجهات المشاركة والمتعاونة في تنفيذ الفعالية، والتُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.