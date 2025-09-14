أمير جازان يرعى احتفال الهلال الأحمر بتسجيل أكبر عدد متدربين في غينيس

واستعرض مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بجازان، الدكتور عادل عريشي، أبرز الفعاليات والبرامج التدريبية التي ينفذها الفرع بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية وعلى مدار العام، مؤكدًا أهمية هذا المنجز الذي حققته المنطقة عبر تسجيل أكبر عدد من المتدربين في هذه المناسبة، ومثمنًا جهود جميع الجهات المشاركة والمتعاونة في إنجاح الفعالية.