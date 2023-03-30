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بحضور كبار المسؤولين الإندونيسيين.. سفارة المملكة في جاكرتا تقيم حفل إفطارها السنوي

"العامودي" نقَل للحضور تهنئة القيادة وتمنياتها لحكومة وشعب إندونيسيا دوام التوفيق والازدهار
بحضور كبار المسؤولين الإندونيسيين.. سفارة المملكة في جاكرتا تقيم حفل إفطارها السنوي
سبق
سبق

أقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا، يوم أمس، حفل إفطارها السنوي السابع من شهر رمضان المبارك بحضور نائب رئيس جمهورية إندونيسيا السابق، ووزير الداخلية، ووزير التنسيق للشؤون الاقتصادية، ووزير الصناعة، ووزير السياحة والاقتصاد الإبداعي، ورئيس المحكمة العليا، ونائب رئيس مجلس الشورى، وحكام الأقاليم.

ورحّب سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية إندونيسيا فيصل بن عبدالله العامودي، بالحضور؛ متمنيًا لهم التوفيق للعمل الصالح وقبول الأعمال في هذا الشهر الكريم، كما نقل لهم تهنئة القيادة الرشيدة بهذا الشهر الكريم وتمنياتهم القلبية لحكومة وشعب إندونيسيا الشقيق بدوام التوفيق والتقدم والازدهار.

جاكرتا
شهر رمضان
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حفل إفطارها السنوي

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