بحضور كبار المسؤولين الإندونيسيين.. سفارة المملكة في جاكرتا تقيم حفل إفطارها السنوي

أقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا، يوم أمس، حفل إفطارها السنوي السابع من شهر رمضان المبارك بحضور نائب رئيس جمهورية إندونيسيا السابق، ووزير الداخلية، ووزير التنسيق للشؤون الاقتصادية، ووزير الصناعة، ووزير السياحة والاقتصاد الإبداعي، ورئيس المحكمة العليا، ونائب رئيس مجلس الشورى، وحكام الأقاليم.