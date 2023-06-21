شاهد.. "الشؤون الإسلامية" تكثّف جهودها في خدمة الحجاج بأكبر ميقات بري

جديرٌ بالذكر أن ميقات السيل الكبير هو أكبر المواقيت في المملكة، وهو أحد مواقيت الحج المكانية التي حدّدها الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأهل نجد، أي القادمين من منطقة الرياض والجهات الشرقية من نجد، كما يمكن أن يدخل فيه الناس الذين يأتون من الطائف أو المارين به، كما يعد بوابة الدخول إلى النُسك وأقرب المواقيت إلى مكة المكرّمة، وهو عبارة عن جبل صغير يمتدُ شمالاً وجنوباً من جانبَي الوادي الذي يُقال له السيل الكبير، ويُعرف أيضاً بقرن الثعالب، والسيل عبارة عن بلدة عامرة بين نخلتين على الطريق بين مكة المكرّمة والطائف المار بوادي النخلة اليمانية، حيث يقع مسجد السيل الكبير إلى الشمال الشرقي من مكة المكرّمة، وشمال محافظة الطائف، وقد مر النبي -صلى الله عليه وسلم- بها في غزوة الطائف، وتتوافر فيه الخدمات التي يحتاج إليها الحجاج والمعتمرون، مثل مركز التوعية الإسلامية التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وهناك أيضاً محال لبيع مستلزمات الحاج أو المعتمر، كالأحذية والإحرامات والأحزمة، إضافة إلى المرافق العامة.