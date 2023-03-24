بعد تدشين 12 مركزًا للرعاية العاجلة.. "صحي المدينة" يعلن بدء العمل بمركز نجود للطوارئ على مدار الساعة

أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي عن بدء العمل في مركز نجود للطوارئ على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، والذي يعدّ نموذجاً جديداً للمراكز التي تعمل على مدار الساعة بعد تدشين 12 مركزًا للرعاية العاجلة بتجمّع المدينة الصحي خلال أقل من عام.
وبيّن المتحدث الرسمي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حمودة أن مركز نجود للطوارئ سيقدم خدماته على مدار الساعة، ويشمل أسرّة ملاحظة وأسرّة للحالات التنفسية والحالات الحرجة وغرف عزل.
وأضاف "حمودة" أن المركز تم تجهيزه بكل الكوادر البشرية والتجهيزات الطبية اللازمة لتقديم خدمات طبية متكاملة للحالات ذات الخطورة البسيطة والمتوسطة من خلال عيادات طبية ومنطقة ملاحظة وأشعة تشخيصية ومختبرات طبية بالإضافة إلى الصيدلية.
وأشار إلى أن المركز يهدف إلى تخفيف الضغط على طوارئ مستشفى الملك فهد العام، ويُمكّن المستفيد من تلقي الرعاية الطبية بوقت أسرع، كما يقدم كل الخدمات الصحية بجودة عالية.