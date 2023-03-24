بعد تدشين 12 مركزًا للرعاية العاجلة.. "صحي المدينة" يعلن بدء العمل بمركز نجود للطوارئ على مدار الساعة

أعلن تجمع ‏المدينة المنورة الصحي عن بدء العمل في مركز نجود للطوارئ على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، والذي يعدّ نموذجاً جديداً للمراكز التي تعمل على مدار الساعة بعد تدشين 12 مركزًا للرعاية العاجلة بتجمّع المدينة الصحي خلال أقل من عام.