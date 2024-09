بمشاركة أكثر من 25 دولة.. السعودية تنظم أول نسخة عالمية من الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي

ونظّمت "سدايا" في إطار التحضير للأولمبياد، عدة محاضرات افتراضية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال موقع الأولمبياد؛ بهدف تأهيل الفِرَق الدولية المشاركة في المسابقة، وتمكين الراغبين من الطلاب من مختلف دول العالم من الاستفادة من هذه المحاضرات لتوسيع مداركهم في هذا المجال الحيوي، امتدت لمدة 5 أسابيع، وتشمل المواضيع التالية: مقدمة في الذكاء الاصطناعي (Introduction to AI)، تأثير الذكاء الاصطناعي على المجتمع (الأخلاق، العدالة) (Societal impact of AI (ethics، fairness)) طرق النواة (Kernel Methods) العمل مع البيانات (Working with Data) نماذج التوليد العميقة المنشورة (Deployed deep generative models) التعلم الموجه (Supervised learning) بحث الذكاء الاصطناعي (AI- Search) تقييم التعلم (Learning Evaluation) التعلم المعزز (Reinforcement learning) التعلم غير الموجه ‏ (Unsupervised Learning).