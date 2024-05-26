مدير "تعليم القويعية" يعتمد توجيه 185 معلمًا ومعلمة من المُعَيّنِين على الوظائف التعاقدية

اعتمد مديرُ التعليم بمحافظة القويعية صالح بن عبدالله الزهراني، توجيهَ 83 معلمًا و102 معلمة من المشمولين بالوظائف التعليمية التعاقدية "المكانية" للعام الدراسي المقبل 1446هـ.
وأكّد الزهراني أن مباشرة المعلمين والمعلمات الجدد وبرنامج التدريب والتهيئة لهم ستكون مع بداية العام الدراسي الجديد في السابع من صفر 1446هـ وفقًا للائحة الوزارية المعتمدة من وزارة التعليم.
وأضاف الزهراني: أن توجيه وتوزيع المعلمين والمعلمات على مدارس تعليم القويعية، روعي فيه الاحتياج المبلغ من الميدان التعليمي وتحقيق الرغبات قدر الإمكان وفقًا لمعايير المفاضلة والاستحقاق، وذلك لبداية جادة ومثالية للعام الدراسي المقبل 1446هـ.