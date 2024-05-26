مدير "تعليم القويعية" يعتمد توجيه 185 معلمًا ومعلمة من المُعَيّنِين على الوظائف التعاقدية

وأضاف الزهراني: أن توجيه وتوزيع المعلمين والمعلمات على مدارس تعليم القويعية، روعي فيه الاحتياج المبلغ من الميدان التعليمي وتحقيق الرغبات قدر الإمكان وفقًا لمعايير المفاضلة والاستحقاق، وذلك لبداية جادة ومثالية للعام الدراسي المقبل 1446هـ.