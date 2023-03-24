شاهد من رحاب المسجد النبوي.. "فيصل بن سلمان" يتفقَّد حلقات القرآن والمتون

قدّم المشرفُ العام على حلقات التحفيظ والمتون العلمية في المسجد النبوي الشريف، ملمحًا عن تنوّع الفئات العمرية المستفيدة من خدمات الحلقات، والتي تشمل الصغار والشباب وكبار السن، وفق منهج التلقين والحفظ، ومن ثم المراجعة، وصولًا إلى الإجازة، في هذا الصرح الذي يقدم خدماته للملتحقين السعوديين، بالإضافة إلى الطلاب والطالبات من مختلف الجنسيات، بتقنيات مؤتمتة في مختلف التعاملات بنسبة 100%، بالإضافة إلى تخصيص حلقات للموهوبين والموهوبات بمجموع 1196 منتسبًا ومنتسبة.



