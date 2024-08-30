القيادة تهنئ رئيس الجمهورية التركية بذكرى يوم النصر لبلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لأردوغان، بهذه المناسبة، وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.