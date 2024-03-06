توقيع مذكّرة تفاهم بين "الموارد البشرية" و"ديفوتيم السعودية المحدودة"

وقّعت وزارةُ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، مذكرةَ تفاهم مشتركة مع "ديفوتيم السعودية المحدودة"، وذلك ضمن مشاركتها في أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر التقني "ليب 2024"، والمنعقدة أعماله في مدينة الرياض تحت شعار "آفاق جديدة".
وتهدف مذكّرة التفاهم، التي وقّعها وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين؛ إلى بحث الفرص وتنفيذها في مبادرات ومشاريع الوزارة الرقمية، وتقديم الدعم لخدمات تطوير الأعمال والخدمات الاستشارية والبنية التحتية في مجال التحول الرقمي.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تحقيق أتمتة جميع عملياتها وخدماتها الرقمية؛ لتحسين وتسهيل تجربة المستفيدين، والتعاون مع الجهات في مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات استراتيجيتها المتمثلة في مجتمع حيوي ممكن، وبيئة عمل متميزة نحو سوق عمل جاذب.