توقيع مذكّرة تفاهم بين "الموارد البشرية" و"ديفوتيم السعودية المحدودة"

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تحقيق أتمتة جميع عملياتها وخدماتها الرقمية؛ لتحسين وتسهيل تجربة المستفيدين، والتعاون مع الجهات في مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات استراتيجيتها المتمثلة في مجتمع حيوي ممكن، وبيئة عمل متميزة نحو سوق عمل جاذب.