"الدفاع المدني": تطبيق تعليمات وإرشادات السلامة في المسابح يقي من الغرق

ولفت إلى ضرورة الانتباه إلى عدم ترك الأطفال بمفردهم في أحواض السباحة، ووضع سياج لمنع دخولهم، مع وضع أجهزة إنذار بالمسبح للتنبيه عند سقوط أي جسم به.