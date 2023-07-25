محليات
"الدفاع المدني": تطبيق تعليمات وإرشادات السلامة في المسابح يقي من الغرق
أبرزها الانتباه لعدم ترك الأطفال بمفردهم ووجود أسيجة حامية وأرضيات تمنع الانزلاق
شددت المديرية العامة للدفاع المدني، على ضرورة تطبيق تعليمات وإرشادات السلامة في المسابح للوقاية من حالات الغرق.
وأوضح الدفاع المدني أن إرشادات الوقاية تتمثل في توفير أدوات السلامة مثل أطواق النجاة، وعمل أرضية مانعة للانزلاق على الحوافّ، ووصول السلالم إلى قاع المسبح بكل الأركان؛ لتسهيل صعود ونزول الأشخاص.
ولفت إلى ضرورة الانتباه إلى عدم ترك الأطفال بمفردهم في أحواض السباحة، ووضع سياج لمنع دخولهم، مع وضع أجهزة إنذار بالمسبح للتنبيه عند سقوط أي جسم به.