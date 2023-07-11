"أمانة الرياض" ترصد مؤشرات أداء الجهات الخدمية خلال مايو 2023

أصدرت أمانة منطقة الرياض مؤشرات أداء الجهات الخدمية خلال شهر مايو الماضي، بهدف تعزيز مستوى الشفافية وتحسين تجاوب الجهات الخدمية مع بلاغات وشكاوى المواطنين.
وتضمنت مؤشرات أداء شهر مايو، مؤشر أداء أعمال الحفريات بمدينة الرياض خلال الشهر، وتصدّرت شركة المياه الوطنية الجهات الأعلى إصداراً للرخص بـ 26168 رخصة، فيما تذيلت القائمة شركة ربط التقنية للاتصالات بـ 15 رخصة فقط.
وبلغت رخص الحفريات خلال مايو 8829، فيما كان إجمالي الرخص خلال العام 40345 رخصة في 2023.
وحول عدد المخالفات في شهر مايو، تصدّر مركز مشاريع مدينة الرياض عدد المخالفات لكل متر طولي من أعمال الحفريات بـ 9.96.
وفيما يخص نسبة معالجة الشكاوى، جاءت شركة اتحاد اتصالات والاتصالات السعودية في مقدمتها بنسبة معالجة 100%، تلتها أمانة منطقة الرياض 76%، وحلت الشركة السعودية للكهرباء في ذيل القائمة بنسبة 46%.