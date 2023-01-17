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شاهد .. "الجدعان" يكشف العائد من الاستثمار في لاعبين عالميين مثل رونالدو
أكد أن جودة الحياة بالمملكة تحسنت كثيرًا.. والرياضة جزء مهم من ذلك
أجاب وزير المالية محمد الجدعان عن العائد من الاستثمار في كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي؟ قائلاً إن "جودة الحياة في المملكة تحسنت كثيرًا.. والرياضة جزء مهم من ذلك، وتعزيز هذا الأمر سيؤتي ثماره بالفعل".
وتفصيلاً، أوضح الوزير "الجدعان" أن الشباب السعوديين يشاهدون ويمارسون الرياضة، وأي شيء نقوم به لتعزيز ذلك سيحسن نوعية الحياة للمواطنين والمقيمين في السعودية.
وقال إن السعودية هي الأعلى نشاط اقتصادي وتسجل أعلى نمو للناتج المحلي الإجمالي في مجموعة دول العشرين، فالاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 6 ٪ في الأنشطة غير النفطية والقطاع الخاص، مبينًا أن ما حدث لم يكن مصادفة بل نتيجة حصاد خطط طويلة المدى يتم تنفيذها بجدية.