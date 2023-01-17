شاهد .. "الجدعان" يكشف العائد من الاستثمار في لاعبين عالميين مثل رونالدو

وقال إن السعودية هي الأعلى نشاط اقتصادي وتسجل أعلى نمو للناتج المحلي الإجمالي في مجموعة دول العشرين، فالاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 6 ٪ في الأنشطة غير النفطية والقطاع الخاص، مبينًا أن ما حدث لم يكن مصادفة بل نتيجة حصاد خطط طويلة المدى يتم تنفيذها بجدية.