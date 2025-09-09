في أول إنجاز من نوعه.. "تجمع المدينة الصحي": استئصال مرارة بالمنظار في مستشفى المهد العام

في خطوة لافتة، نجح فريق طبي في مستشفى المهد العام – أحد مكونات تجمع المدينة المنورة الصحي – في إجراء أول عملية جراحية باستخدام المنظار الجراحي لسيدة سعودية في العقد الثالث من العمر، وقد تكللت العملية بالنجاح، وغادرت المستشفى وهي بصحة جيدة.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المستفيدة حضرت إلى العيادة وهي تعاني من آلام متكررة في البطن، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة التشخيصية، تبيّن وجود التهاب مزمن في المرارة نتيجة الحصوات، ما استدعى التدخل الجراحي.
وأضاف التجمع أنه تم تنويم المريضة وإجراء عملية استئصال المرارة بالمنظار الجراحي تحت التخدير العام، وذلك بواسطة فريق طبي مؤهل، مع تقديم الرعاية العلاجية والتأهيلية اللازمة حتى استقرار حالتها وخروجها من المستشفى بصحة جيدة.
وأكد التجمع أن هذا الإنجاز يُعد إضافة نوعية للخدمات الصحية المقدّمة لأهالي محافظة المهد، ويأتي ضمن خطط التوسع في تقديم الرعاية الطبية المتقدمة بالمحافظة.