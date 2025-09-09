في أول إنجاز من نوعه.. "تجمع المدينة الصحي": استئصال مرارة بالمنظار في مستشفى المهد العام

في خطوة لافتة، نجح فريق طبي في مستشفى المهد العام – أحد مكونات تجمع المدينة المنورة الصحي – في إجراء أول عملية جراحية باستخدام المنظار الجراحي لسيدة سعودية في العقد الثالث من العمر، وقد تكللت العملية بالنجاح، وغادرت المستشفى وهي بصحة جيدة.