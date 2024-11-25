"أمانة جدة" تباشر رفع تجمعات مياه الأمطار بالمحافظة

وقالت الأمانة إن الفرق الميدانية بدأت تنفيذ مهامّها بنطاق 11 بلدية و15 مركز إسناد، بعمالة يبلغ عددها 4٫032 فردًا و1٫811 معدة وآلية، تزامنًا مع التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.