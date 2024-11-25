"أمانة جدة" تباشر رفع تجمعات مياه الأمطار بالمحافظة

باشرت أمانة محافظة جدة، اليوم الاثنين، جهودها الميدانية للتعامل مع الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة.
جاء ذلك عبر رفع تجمعات المياه ومعالجة المواقع المتأثرة؛ لضمان سلامة السكان، وانسيابية الحركة في الطرق العامة.
وقالت الأمانة إن الفرق الميدانية بدأت تنفيذ مهامّها بنطاق 11 بلدية و15 مركز إسناد، بعمالة يبلغ عددها 4٫032 فردًا و1٫811 معدة وآلية، تزامنًا مع التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
وأكدت تفعيل الخطط واتخاذ التدابير اللازمة ونشر الفرق والآليات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وضاعفت الأمانة جهودها للتعامل مع الحالة المطرية، مشيرة إلى مواصلة التنسيق ومتابعة تنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث.
فضلًا عن تفعيل الدور التوعوي عبر حسابات التواصل الاجتماعي، والمتضمن نشر الرسائل التحذيرية لسلامة السكان والزائرين، ودعم جهود الجهات المعنية خلال هطول الأمطار.
ودعت "أمانة جدة" إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وتجنب مصادر التيارات الكهربائية، نظرًا لتأثر المحافظة بأمطار رعدية، ورياح شديدة، وارتفاع في الأمواج.
كما دعت إلى الإبلاغ عن أي حالات طارئة تتعلق بآثار الحالة المطرية، من خلال الرقم الموحد لاستقبال البلاغات 940 أو عبر تطبيق "بلدي"، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الجهات المعنية وأخذ المعلومات من مصادرها.