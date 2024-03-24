"التميمي" ترعى إفطار الصائمين عند الإشارات المرورية

من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، رعت "التميمي" برنامج "إفطار صائم" الذي ينفّذه المركز الوطني للمسؤولية والدراسات لهذا العام ١٤٤٥هـ.
ويهدف البرنامج لتوزيع (مليون وجبة) في الشوارع والطرقات الرئيسية، وعند الإشارات المرورية؛ وذلك إسهامًا منها في توفير الوجبات لقائدي السيارات، ونشرًا لثقافة التكافل المجتمعي الذي أمر به ديننا الحنيف، وأصبح سمةً للمجتمع، وخدمةً لأهداف رؤية ٢٠٣٠ التي تؤكد الشركات تفعيل مسؤوليتها الاجتماعية.
وتم التوزيع في كل من الرياض وجدة والدمام؛ بهدف توسيع دائرة الفائدة من الحملة، ويشارك فيها أكثر من ٥٠٠ متطوع تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل محترف.
وتأتي رعاية "التميمي" لهذه المبادرة من منطلق ريادتهم في المسؤولية الاجتماعية، والإسهام في تنمية المجتمع بما يلبي احتياجاته ومتطلباته.