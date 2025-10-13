"البيئة" تطرح 5 فرص استثمارية لتربية وتسمين الحمام ودعم الأنشطة الترفيهية في الرياض

وأكدت الوزارة أن الفرص تتضمن أيضًا فرصة لتطوير متنزه مرات الوطني جزء رقم (1)، بمساحة تبلغ مليون متر مربع في محافظة مرات، وفرصة لتطوير متنزه أم الشقوق جزء رقم (1)، بمساحة تبلغ مليون متر مربع بمحافظة ثادق، وآخر موعد لاستلام العروض في الفرصتين في 30 ديسمبر المقبل، إضافة إلى فرصة استثمارية لتربية وتسمين الحمام، بمساحة تبلغ 100 ألف متر مربع في محافظة ضرماء؛ لدعم قطاع الثروة الحيوانية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال اللحوم، وآخر موعد لاستلام العروض في 4 يناير 2026م.