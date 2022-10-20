"عش بصحة" تبيّن مواصفات المؤثر الصحي الإيجابي

وتم إطلاق المبادرة في منصات التواصل الاجتماعي لمنصة "عش بصحة" في "تويتر" وإنستقرام و تيك توك، والتي تستهدف عامة المجتمع والممارسين الصحيين للحد من انتشار المعلومات الخاطئة، كما أنها تناولت موضوعات حول كيفية معرفة المصادر الموثوقة الصحيحة، حيث تم نشر إنفوجرافيك توعوي؛ للتعرف على سمات المؤثر الصحي الإيجابي، وهو المؤثر الذي تكون معلوماته محددة وصحيحة وواضحة؛ من خلال أربع مواصفات يمتلكها، وهي: الاعتماد على مراجع علمية موثوقة، وألا يعمم المشكلات الصحية، أو يصف العلاج نفسه للجميع، وأن يركز التوعية في مجال تخصصه، وأن يقوم بدوره التوعوي، وأن يبدأ التشخيص والعلاج من العيادة، مشيرةً إلى أن هذه المواصفات الأربع ترفع من مستوى الوعي الصحي بالطريقة الصحيحة، ومعرفة من المؤثر الصحي الإيجابي الصحيح.