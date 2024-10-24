جامعة الباحة تستضيف بطولة الجامعات السعودية للشطرنج بمشاركة 200 طالب

وأضاف "ساعد" أن البطولة تقام بنظام الفرق، وتُلعَب على 9 جولات، يتأهل منها 6 فِرَق إلى الأدوار النهائية. وأعرب عن تطلعه إلى أن تحقق البطولة أهدافها في نشر رياضة الشطرنج بين الطلاب؛ مما يعزز النشاط الذهني الذي ينعكس بدوره إيجابيًّا على النشاط البدني، كما أكد أهمية توسيع قاعدة ممارسي الشطرنج بين الطلاب، مع التركيز على تعزيز روح التنافس الرياضي بينهم بما يخدم القيم الإيجابية.