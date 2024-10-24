جامعة الباحة تستضيف بطولة الجامعات السعودية للشطرنج بمشاركة 200 طالب

انطلقت اليوم بطولة الجامعات السعودية للشطرنج في مسار الطلاب للموسم الخامس عشر لعام 2024- 2025، بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية التابع لوزارة التعليم، وتستضيف جامعة الباحة هذه البطولة في المدينة الجامعية خلال الفترة من 20 إلى 23 ربيع الآخر الحالي.
وأوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة الباحة، الأستاذ الدكتور أحمد ساعد، أن البطولة تستقطب نحو 200 طالب يمثلون 31 جامعة حكومية وأهلية، وتستمر على مدار ثلاثة أيام. وتهدف هذه البطولة إلى تعزيز مهارات الطلاب وتحفيزهم على ممارسة هواياتهم المفضلة بمختلف الأعمار؛ بما يسهم في تطوير قدراتهم الذهنية.
وأضاف "ساعد" أن البطولة تقام بنظام الفرق، وتُلعَب على 9 جولات، يتأهل منها 6 فِرَق إلى الأدوار النهائية. وأعرب عن تطلعه إلى أن تحقق البطولة أهدافها في نشر رياضة الشطرنج بين الطلاب؛ مما يعزز النشاط الذهني الذي ينعكس بدوره إيجابيًّا على النشاط البدني، كما أكد أهمية توسيع قاعدة ممارسي الشطرنج بين الطلاب، مع التركيز على تعزيز روح التنافس الرياضي بينهم بما يخدم القيم الإيجابية.