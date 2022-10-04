سلطان بن سلمان: التعليم أهم قطاع لتهيئة الأجيال للعالم الجديد

أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن التعليم يعتبر أهم قطاع، اليوم، نظرًا لدوره في تهيئة الأجيال لهذا العالم الجديد.
وقال الأمير "سلطان": بالنسبة لي أهم شيء هو أن التعليم أصبح الآن يلمس القضايا الرئيسة الوطنية، ويلمس قضايا تهيئة الأجيال حتى تملك المعرفة والاخلاقيات، وليتعلموا تراثنا الوطني ويتعرفوا على التقنية ويكتسبوا الإيجابيات التي تمكّنهم من الاستمرار.
وأضاف، خلال زيارته لجناح وزارة التعليم في معرض الرياض الدولي للكتاب بواجهة الرياض: التعليم لدينا في المملكة يركز على الحالة الوطنية، فهو يبني المواطن وليس المتعلم فقط.
و تشارك وزارة التعليم في معرض الرياض الدولي للكتاب الذي يُقام بواجهة الرياض خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 8 أكتوبر 2022م.
ويتضمّن جناح وزارة التعليم عرض كتب رياض الأطفال والمرحلتين الابتدائية والمتوسطة والمرحلة الثانوية، وكذلك مقررات المسارات الثانوية و"قناة عين الفضائية"، وكذلك شاشات تفاعلية لعرض المقررات الإلكترونية ومنصة "مدرستي"، ودليل الخطط الدراسية المطوّرة، كما يحتوي الجناح على مجموعة من الكتب التاريخية.
وتشارك وزارة التعليم في معرض الرياض الدولي للكتاب؛ بهدف مشاركة المجتمع لمشروع تطوير الكتب الدراسية والمناهج والاطلاع على منجزات الوزارة ومطبوعاتها التعليمية، وتسليط الضوء على تاريخ التعليم في المملكة وتطوره ونهضته.