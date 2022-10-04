سلطان بن سلمان: التعليم أهم قطاع لتهيئة الأجيال للعالم الجديد

أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن التعليم يعتبر أهم قطاع، اليوم، نظرًا لدوره في تهيئة الأجيال لهذا العالم الجديد.