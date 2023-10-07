تنفيذ "تمرين الأمن السيبراني" في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات

وبيّنت الهيئة أن التمرين يأتي في إطار جهود الهيئة الدولية ومبادراتها في دعم وتوحيد المساعي المشتركة في مجالات الأمن السيبراني على المستوى الدولي، ويُعد امتدادًا للنجاح الذي تَحقق في "تمرين الأمن السيبراني" الذي نفّذته خلال شهر مايو الماضي على هامش القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2023 بمشاركة أكثر من 40 دولة ومنظمة حول العالم.