ساحة تنافس لـ3 دول كبرى.. صفقات "المعادن الحرجة" بالمملكة.. هنا ثلث الموارد العالمية

تحوّلت السعودية لساحة تنافس بين الولايات المتحدة والصين وروسيا؛ حيث تتسابق الدول الثلاث لعقد صفقات مع المملكة من أجل تأمين المعادن الحرجة اللازمة لدعم تحول الطاقة بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وذلك ضمن النتائج المهمة لرؤية 2030، التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل ثماني سنوات؛ سعيًا لتنويع اقتصاد المملكة، بعيدًا عن النفط.