القمة الـ32 خير مثال.. السعودية تُلبي للمواطن العربي أمنياته بتوحيد الصف ووحدة الكلمة

وبكل حكمة واقتدار، وفي تاريخ مشرف، اعتادت المملكة، أن تقود الأمة العربية نحو بر الأمان دائماً، متجاوزة بها الكثير من التحديات والصعاب التي تعترض طريقها، وتتجلى ملامح هذه القيادة تحديداً في اجتماعات القمم العربية، التي كان آخرها القمة الـ32 غير العادية، التي استضافتها المملكة العام الماضي، وسط ظروف سياسية استثنائية، كانت تمر بها منطقة الشرق الأوسط ولا زالت، ورغم ذلك استطاعت القمة أن تحاكي الواقع، وتتماشى مع المستجدات الدولية، ومن ثم السير في طريق يعزز تماسك الوطن العربي، واتحاد دوله تحت راية واحدة.