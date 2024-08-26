"العوبثاني": الموظف يواجه تحديًا يوميًّا بشأن أدائه.. والتقرير يحميه

وأضاف في مداخلة له عبر إذاعة العربية "إف إم" قائلاً: "يُعدُّ تقرير الأداء اليومي حماية للموظف من المشكلات، ويمنع سرقة جهوده. وكل فرد يحاول أداء مهامه خلال اليوم، ويحاول الإنجاز بطريقة مميزة وأفكار جديدة، ويحل المشاكل والتحديات، ويحاول اتخاذ قرارات. والموظف يواجه تحديًا بشأن أدائه؛ لأن المدير المباشر لا يكون أحيانًا على اطلاع دائم بالمهام التي يؤديها؛ ولذلك يتم رفع تقرير بالأداء، وهو يفيد الموظف بشأن تقييم أدائه، ومواجهة أي مشكلة تتعلق بالموارد البشرية".