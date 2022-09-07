"العضياني" لـ"سبق": المنظمة تحتاج إلى الموظف ذي الكفاءة والإنتاجية لتضمن تحقيق الأهداف

وأوضح العضياني أن متابعة المسؤولين في الموارد البشرية لقرارات مديري الإدارات ومدى شفافيتها ومدى عدالتها وعدالة نتائج تقييم الأداء يعد من أهم المؤشرات في تحسين بيئة العمل، حتى تكون جاذبة لاستقطاب الكفاءات من الخارج وللمحافظة على بقاء الكفاءات البشرية وعدم التسرب الوظيفي من الداخل، كما تشير العديد من الدراسات إلى أن أغلب استقالات الموظفين تعود إلى أسباب المدير المباشر، وهذا ما يكشفه استطلاع حديث قامت به شركة GoodHire لخدمات التوظيف والذي شمل 3000 عامل قال إن 82% يفكرون بالاستقالة بسبب المدير السيئ. وإلى هنا فإن المسؤولين في إدارات الموارد البشرية معنيون بتحقيق الرضا الوظيفي متضمنًا تحقيق العدالة الإدارية في بيئة العمل وذلك بمتابعة جميع إدارات المنظمة، ومن خلالهم يجب العدالة في التطوير والتدريب، وفي المقابل المالي للموظفين، وفي التكليفات، وكذلك في مراعاة الظروف الشخصية، وفي النقد، والعدالة في ثقافة التكريم والتقدير.