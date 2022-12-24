"أمير عسير" يوجّه بلجنة للقاء المستثمرين الصادرة لهم أحكام شرعية ضد إحدى الشركات

وكان أمير منطقة عسير قد التقى في المجلس العام بديوان الإمارة، عدداً من المستثمرين الصادرة لهم أحكامٌ شرعية بشأن إحدى شركات الاستثمار، الصادر بحقها قرارٌ من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، بإدانة "مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية"، كان ذلك بحضور رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، والأطراف ذات العلاقة، لإيضاح ما تمّ الاتفاق عليه تمهيداً لتنفيذ ما صدر من أحكام قضائية في ذلك.