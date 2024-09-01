المملكة تتصدر قطاع الترفيه الرقمي في الخليج بنسبة 58% بقيمة تصل إلى 2.17 مليار دولار

ولفت تقرير الترفيه في العصر الرقمي الصادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى أن قطاع الفيديو يتصدر قائمة أكبر عدد من المستخدمين النشطين للوسائط الرقمية في المملكة؛ حيث بلغ عدد مستخدمي منصات الفيديو عند الطلب حوالى 12.98 مليون مستخدم في عام 2022، مقارنة بـ9.59 ملايين مستخدم في عام 2017. ويعزى هذا النمو إلى إدخال تقنيات الجيل الخامس من الاتصالات التي ساهمت في زيادة معدلات نمو صناعة الفيديو حسب الطلب.