الإنتاج الصناعي ينخفض في المملكة خلال ديسمبر الماضي إلى 10.5%

وتفصيلاً: كشف تقرير الهيئة العامة للإحصاء، أن الأهمية النسبية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز بلغت 74.5% و22.6% و2.9%على التوالي. وبذلك دلالات على اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي. وتشير نتائج شهر ديسمبر 2023م، إلى انخفاض الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 14.3% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022م، حيث خفضت المملكة إنتاجها النفطي في شهر ديسمبر من العام الحالي ليصل إلى 8،9 مليون برميل يومياً.