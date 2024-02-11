الإنتاج الصناعي ينخفض في المملكة خلال ديسمبر الماضي إلى 10.5%

انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 10.5% خلال ديسمبر 2023 مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، متأثراً بشكلٍ مباشرٍ بالانخفاض الذي شهده كل من أنشطة التعدين واستغلال المحاجر والصناعات التحويلية.
وأظهرت البيانات التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، اليوم الأحد، أن مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي سجل انخفاضاً سنوياً قدره 10.5 % خلال شهر ديسمبر من عام 2023، مواصلاً بذلك التباطؤ في معدلات نموه التي بلغت ذروة ارتفاعها في بداية 2022 مدعومة بمعدلات نمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، وأنشطة الصناعة التحويلية في ذلك العام. وبنظرة أكثر قرباً على اتجاه حركة معدل النمو السنوي في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال 2023 نلاحظ استمرار التباطؤ التدريجي في أدائه متأثراً بشكلٍ مباشرٍ بنشاط التعدين واستغلال المحاجر.
وتفصيلاً: كشف تقرير الهيئة العامة للإحصاء، أن الأهمية النسبية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز بلغت 74.5% و22.6% و2.9%على التوالي. وبذلك دلالات على اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي. وتشير نتائج شهر ديسمبر 2023م، إلى انخفاض الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 14.3% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022م، حيث خفضت المملكة إنتاجها النفطي في شهر ديسمبر من العام الحالي ليصل إلى 8،9 مليون برميل يومياً.
كما سجّل نشاط الصناعة التحويلية انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.3%، فيما سجّل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعا بنسبة 25.8% وذلك مقارنة بشهر ديسمبر 2022م.
من جانب آخر، ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بنسبة 0.4% مقارنة بشهر نوفمبر 2023م مدعوماً بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر خلال شهر ديسمبر 2023م، حيث ارتفع بنسبة 1.4%، فيما استقر نشاط الصناعة التحويلية عند مستوى أداء الشهر السابق، وانخفض نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 14%، ونظراً لتدني وزن هذا النشاط لم يكن له تأثير كبير على المؤشر.
يُذكر أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي (IPI) هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتماداً على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه على عيّنة من المنشآت الصناعية تعمل في الأنشطة الصناعية المستهدفة والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز، ويتم تصنيف بيانات هذا المؤشر التي تنشر على أساس شهري وفقاً للتصنيف الصناعي الدولي للأنشطة الاقتصادية ISIC4.