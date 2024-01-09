عروض حية للحِرَف اليدوية التقليدية تُلفت زوار مهرجان الكتّاب والقراء بخميس مشيط

وذكر الفنان "آل زهير" أنه له تاريخ مع الفن التشكيلي التجريدي يمتد إلى 25 سنة، منها 10 سنوات في النحت؛ مشيرًا إلى أن الوقت الذي يستهلكه في منحوتاته يذهب في غالبيته للوقت لا في التنفيذ، في ركن يلفت الزوار إلى إتقان منحوتاته، التي تتراوح أسعارها من 150 ريالًا إلى أكثر من ألف ريال؛ لافتًا إلى أنه عمل على قطعة تمزج التراث والأثر والفكرة الإبداعية، وصل سعرها إلى 15 ألف ريال.