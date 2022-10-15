"زد للمزادات" تعلن عن طرح أرض خام سكنية بالمدينة المنورة للبيع

أعلنت "زد للمزادات العقارية"، وتحت إشراف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) وبقرار من محكمة التنفيذ، عن بيع أرض خام سكنية تجارية بمزاد "مستقبل طيبة" العلني بالمدينة المنورة.
وأوضحت "زد للمزادات" أن الأرض المطروحة للبيع مساحتها 218,649.76م2، وتقع في أرقى أحياء المدينة المنورة بالحرة الشرقية على طريق أسيد بن كعب بمنطقة يملأها التطور المتزايد، وعلى مقربة من الكثير من المعالم التجارية والصحية والتعليمية.
وقال الرئيس التنفيذي في "زد للمزادات" ناصر بن عبدالله الناصر: المدينة المنورة مقبلة على تطور ونهضة عمرانية برؤية قيادتنا الرشيدة.
وأضاف: المدينة المنورة ثاني أطهر بقاع الأرض وأجمل المدن وأقربها إلى القلوب، وتحمل في طيات تاريخها كل معاني البطولة والمجد الإسلامي، وتمتلك كل مقومات السياحة الدينية والتطور العمراني والثقافي، وكل مكملات العيش الرغيد في أرضها الطيبة ونسمات هوائها وأصالة تاريخها.
وسيقام المزاد يوم الأربعاء 1 ربيع الثاني 1444هـ الموافق: 26 أكتوبر 2022م في الرابعة عصراً بفندق لو مريديان المدينة المنورة.
ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل من خلال حساب زد للمزادات العقارية بتويتر، أو عبر الأرقام التالية: 0509977226 – 920013667