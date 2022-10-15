"زد للمزادات" تعلن عن طرح أرض خام سكنية بالمدينة المنورة للبيع

وأوضحت "زد للمزادات" أن الأرض المطروحة للبيع مساحتها 218,649.76م2، وتقع في أرقى أحياء المدينة المنورة بالحرة الشرقية على طريق أسيد بن كعب بمنطقة يملأها التطور المتزايد، وعلى مقربة من الكثير من المعالم التجارية والصحية والتعليمية.