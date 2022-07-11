إقبال كبير وانسيابية بمسالخ العاصمة المقدسة لذبح الأضاحي أيام العيد

شهدت مسالخ العاصمة المقدسة إقبالًا كبيرًا من حجاج بيت الله الحرام والمستفيدين من المواطنين والمقيمين لذبح الأضاحي في أيام العيد المبارك، وسط انسيابية وسرعة في الإنجاز، في وجود خطوات تنظيمية من لحظة وصول المستفيد إلى مرحلة تسلم الذبيحة.
وكشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن بيان مذبوحات العاصمة المقدسة منذ بداية الموسم وحتى تاريخ 10 ذي الحجة هو 234 ألف رأس من الأغنام، وحوالي 3000 رأس من الأبقار، وذلك من خلال المسالخ التي شغلتها الوزارة في العاصمة المقدسة لموسم حج هذا العام، وهي 5: مسلخ طريق الليث "أ"، ومسلخ طريق الليث "ب"، ومسلخ غرب مكة، ومسلخ العكيشية "الموسمي"، ومسلخ المعيصم النموذجي.
وأكد الغامدي مواصلة مسالخ العاصمة المقدسة من استقبال الذبائح في ثالث ورابع أيام العيد.
وثمن "الغامدي" جهود الفرق الميدانية بإدارة أسواق النفع العام والمسالخ التي تواجدت بشكل مكثف للإشراف على سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات بجودة عالية؛ ما يضمن سرعة تسليم الأضاحي للمستفيدين.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة هَيّأت المسالخ في منطقة مكة المكرمة لتقديم الخدمات لجميع المستفيدين، من خلال 36 مسلخًا في المنطقة، وأن توزيع الجزارين في المسالخ ينقسم إلى 5 مجموعات، هي: "جزارون للذبح، جزارون للتكشيف والتعليق، جزّارو المسلخ، جزارون للتجويف، جزارون للتقطيع"، بالإضافة للسماح للمطابخ المرخصة بالذبح بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة، ووفق الاشتراطات المحددة، بهدف التيسير على أصحاب الأضاحي، وتخفيف التزاحم على المسالخ النظامية، كما أنه تم تأمين كاميرات مراقبة متطورة متصلة بغرفة عمليات المسالخ، إلى جانب العنصر البشري المدرب؛ بهدف متابعة الأعمال بمسالخ مكة المكرمة، وقياس مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية داخل المسالخ على مدار الساعة؛ لضمان جودة العمل، وبهدف تطوير أعمال المسالخ ومتابعتها، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات وتنسيق العمل بين المشرفين والمراقبين والمستفيدين، لتسهيل انسيابية العمل، نظير ما تشهده المسالخ من إقبالٍ كبيرٍ لذبح الأضحية.