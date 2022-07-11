إقبال كبير وانسيابية بمسالخ العاصمة المقدسة لذبح الأضاحي أيام العيد

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة هَيّأت المسالخ في منطقة مكة المكرمة لتقديم الخدمات لجميع المستفيدين، من خلال 36 مسلخًا في المنطقة، وأن توزيع الجزارين في المسالخ ينقسم إلى 5 مجموعات، هي: "جزارون للذبح، جزارون للتكشيف والتعليق، جزّارو المسلخ، جزارون للتجويف، جزارون للتقطيع"، بالإضافة للسماح للمطابخ المرخصة بالذبح بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة، ووفق الاشتراطات المحددة، بهدف التيسير على أصحاب الأضاحي، وتخفيف التزاحم على المسالخ النظامية، كما أنه تم تأمين كاميرات مراقبة متطورة متصلة بغرفة عمليات المسالخ، إلى جانب العنصر البشري المدرب؛ بهدف متابعة الأعمال بمسالخ مكة المكرمة، وقياس مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية داخل المسالخ على مدار الساعة؛ لضمان جودة العمل، وبهدف تطوير أعمال المسالخ ومتابعتها، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات وتنسيق العمل بين المشرفين والمراقبين والمستفيدين، لتسهيل انسيابية العمل، نظير ما تشهده المسالخ من إقبالٍ كبيرٍ لذبح الأضحية.