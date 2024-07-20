القيادة تعزي رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية في وفاة الرئيس السابق

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الدكتور الجنرال تو لام، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، في وفاة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية السابق السيد نجوين فو ترونغ.