محليات

أمانة جدة تصدر وتجدد 10.202 شهادة صحية وتفحص 6.715 عيّنة غذاء خلال سبتمبر

في إطار جهودها الرقابية من خلال برنامج إجادة على المنشآت الصحية
أمانة جدة تصدر وتجدد 10.202 شهادة صحية وتفحص 6.715 عيّنة غذاء خلال سبتمبر
واس
واس

كشفت أمانة محافظة جدة عن إصدار وتجديد 10.202 شهادة صحية خلال شهر سبتمبر الماضي، وفحص 6.715 عيّنة غذائية عبر إدارة المختبرات، وذلك في إطار جهودها الرقابية من خلال برنامج إجادة على المنشآت الصحية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية شملت المنشآت الصحية في نطاق 16 بلدية فرعية، وتهدف إلى رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية التي ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة، وتسهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.

وأكّدت أمانة جدة مواصلة جهودها الرقابية عبر جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية ورفع مستوى الامتثال، مشيرة إلى أن المنشآت يمكنها الوصول للخدمات البلدية بكل يسر وسهولة عبر منصة بلدي التي تتيح إمكانية إصدار الشهادة الصحية وطباعتها دون الحاجة إلى مراجعة الأمانة، وذلك عبر ربط نتائج الفحص الطبي مع منصة الصحة إلكترونياً.

أمانة محافظة جدة
المنشآت الصحية

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