"إغاثي الملك سلمان" يسلّم مساعدات لـ 6.755 متضررًا من فيضانات باكستان

واصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية.
وشهد يوم أمس توزيع 965 سلة غذائية و50 خيمة 2.440 ناموسية، استفاد منها 6.755 شخصًا في منطقة دادو بإقليم السند.
تأتي هذه الجهود ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والفيضانات التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم بباكستان.
من ناحية أخرى دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول في عدن، برنامج "سبل العيش"، وذلك ضمن مشروع كفالة الأيتام والتمكين الاقتصادي لأسرهم.
وسيتضمن البرنامج إقامة دورات تدريبية بالجانب المهني لـ 166 أسرة معيلة للأيتام في محافظات عدن، ولحج، ومأرب، بهدف تمكينهم اقتصادياً وخلق فرص عمل مستدامة لتوفير الدخل لهم، إضافة إلى تقديم كفالات معيشية وتعليمية لـ 536 يتيماً ضمن الأُسر المستهدفة.
يأتي ذلك ضمن جهود المملكة ممثلة بالمركز في رعاية الأيتام والأسر المعيلة لهم والإسهام في التخفيف من معاناتهم وتحقيق العيش الكريم لهم.