"إغاثي الملك سلمان" يسلّم مساعدات لـ 6.755 متضررًا من فيضانات باكستان

تأتي هذه الجهود ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والفيضانات التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم بباكستان.‏