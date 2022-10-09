شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة ACES تفعّل شبكات الاتصالات عالية السعة في "مرسول بارك" بنظام المستضيف المحايد

أنهت شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة (ACES)، صاحبة الحقوق الحصرية لشبكات الاتصالات اللاسلكية في "مرسول بارك" بجامعة الملك سعود، بناء وتشغيل شبكة الجوال بسرعات فائقة لكل من "إس تي سي" و"موبايلي" داخل مرافق المنشأة. بالإضافة إلى بناء شبكة الواي فاي العامة في كافة أرجاء المنشأة.
وستساهم هذه الخطوة في توفير تغطيةٍ أفضلَ لشبكات الجوال، ورفع مستوى الخدمة المقدمة لمرتادي "مرسول بارك" الذي يشهد كثافة عالية من مستخدمي شبكة الجوال. وستمكّن الشبكة الجديدة المستخدمين من الحصول على سرعة نقل بيانات تتجاوز ٢٥٠ ميغابيت في الثانية. ويجري العمل مع مزودي الخدمة على تفعيل شبكة الجيل الخامس داخل "مرسول بارك" خلال الأشهر القليلة القادمة؛ مما سيساهم في تقديم أفضل الخدمات لمستخدمي الشبكة، وبناء تطبيقات الملاعب الذكية، بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 التي تتبنى التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية في جميع أنحاء المملكة، وتعزيز قدرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يضمن استدامة الخدمات.
الجدير بالذكر أن شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة (ACES)، هي إحدى الشركات المرخّص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم خدمة المستضيف المحايد لخدمات الخلايا الصغيرة وأنظمة الهوائيات الموزعة وأنظمة حلول التغطية الداخلية ونقاط الوصول اللاسلكي. وتُعد ACES أحد الشركات الرائدة المرخصة على مستوى المملكة في تنفيذ البنى التحتية للاتصالات. وسَبَق أن نفّذت العديد من المشاريع الاستراتيجية لحلول التغطية الداخلية وأنظمة الهوائيات الموزعة في المشاريع داخل المملكة، أبرزها: مشروع توسعة الحرم المكي الشريف (التوسعة السعودية الثالثة)، ومشروع النقل العام بمترو الرياض، والصالة الخامسة لمطار الملك خالد الدولي بالرياض. كما فازت مؤخرًا بعقد تطوير وإدارة وصيانة البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية (خدمات الهاتف المتنقل) في الصالتين (الثالثة والرابعة) في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، بالإضافة إلى مشروع "مسار" المدخل الحديث لمنطقة الحرم المكي الشريف.. كما أن لشركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة (ACES) حضورًا ملموسًا في الساحة الدولية؛ فقد حصلت على رخصة المستضيف المحايد في دولة الهند، وفازت بعدة مشاريع في الهند أبرزها مطار بانجلور الاستراتيجي.