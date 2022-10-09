شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة ACES تفعّل شبكات الاتصالات عالية السعة في "مرسول بارك" بنظام المستضيف المحايد

الجدير بالذكر أن شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة (ACES)، هي إحدى الشركات المرخّص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم خدمة المستضيف المحايد لخدمات الخلايا الصغيرة وأنظمة الهوائيات الموزعة وأنظمة حلول التغطية الداخلية ونقاط الوصول اللاسلكي. وتُعد ACES أحد الشركات الرائدة المرخصة على مستوى المملكة في تنفيذ البنى التحتية للاتصالات. وسَبَق أن نفّذت العديد من المشاريع الاستراتيجية لحلول التغطية الداخلية وأنظمة الهوائيات الموزعة في المشاريع داخل المملكة، أبرزها: مشروع توسعة الحرم المكي الشريف (التوسعة السعودية الثالثة)، ومشروع النقل العام بمترو الرياض، والصالة الخامسة لمطار الملك خالد الدولي بالرياض. كما فازت مؤخرًا بعقد تطوير وإدارة وصيانة البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية (خدمات الهاتف المتنقل) في الصالتين (الثالثة والرابعة) في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، بالإضافة إلى مشروع "مسار" المدخل الحديث لمنطقة الحرم المكي الشريف.. كما أن لشركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة (ACES) حضورًا ملموسًا في الساحة الدولية؛ فقد حصلت على رخصة المستضيف المحايد في دولة الهند، وفازت بعدة مشاريع في الهند أبرزها مطار بانجلور الاستراتيجي.