جولات رقابية لـ"الالتزام البيئي" لخدمة الحجاج على مدار الساعة

وعلى مستوى الرقابة البيئية في المدينة المنورة، قال "المطيري" إن عدد الفرق الميدانية يوميا يبلغ 5 فرق، فيما يبلغ عدد الزيارات اليومية أكثر من ٢٠ زيارة ميدانية، مشيرًا إلى أن حالات الالتزام في المدينة المناورة تجاوزت الـ ٩٣٪ بشكل عام.