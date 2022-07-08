جولات رقابية لـ"الالتزام البيئي" لخدمة الحجاج على مدار الساعة
أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبدالله بن صايل المطيري أن غرفة عمليات الرقابة البيئية بالمشاعر المقدسة تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن.
وذكر "المطيري" أن مختصي المركز في جانب جودة الهواء، والرقابة الميدانية على الالتزام البيئي يحظون بمتابعة آنية عبر أنظمة اتصال متقدمة ترتبط بنقطة تواجد كل مراقب بيئي، وتتلقى غرفة العمليات التقارير في نفس اللحظة، إلى جانب الدور الحيوي للفرق الميدانية في نشر الوعي والإرشاد بأهمية الالتزام البيئي.
وأفاد أن الرقابة البيئية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خصص لها المركز 9 فرق ميدانية بشكل يومي، وتتناوب على مدار الـ ٢٤ ساعة.
وبيّن أن عدد الزيارات اليومية يتجاوز الـ 50 زيارة، ويجري خلالها رصد حالات الالتزام وكذلك ما قد يرصده المراقبون من تجاوزات، مشيراً إلى أن نسب الالتزام تجاوزت ٩٨٪ في المجمل.
ولفت "المطيري" إلى أن مجموع الجولات الرقابية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة حتى تاريخه بلغ أكثر من 800 جولة، فيما يتجاوز مجموع الجولات المستهدف أكثر من 1000 بنهاية موسم حج هذا العام.
وعلى مستوى الرقابة البيئية في المدينة المنورة، قال "المطيري" إن عدد الفرق الميدانية يوميا يبلغ 5 فرق، فيما يبلغ عدد الزيارات اليومية أكثر من ٢٠ زيارة ميدانية، مشيرًا إلى أن حالات الالتزام في المدينة المناورة تجاوزت الـ ٩٣٪ بشكل عام.
وأضاف أن مجموع الجولات الرقابية حتى تاريخه بلغ أكثر من 330 جولة، وأن مجموع الجولات المستهدفة في المدينة المنورة يتجاوز 400 جولة رقابية ميدانية للالتزام البيئي.