"جمعية بيتي" تدشّن هويتها الجديدة بحضور الأميرة سارة بنت بندر

دشّنت جمعية الإسكان التنموي بمنطقة الرياض "بيتي" مؤخرا هويتها الجديدة، بالتزامن مع احتفالها باليوم الوطني الـ95، وذلك خلال حفل أقيم في مركز الملك سلمان الاجتماعي بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من المسؤولين في القطاع غير الربحي والجهات ذات العلاقة.
وشهد الحفل تكريم مجلس الإدارة المنتهية فترته، تقديرًا لجهوده في خدمة العمل التنموي والإسهام في تحقيق مستهدفات الجمعية خلال الفترة الماضية، إلى جانب الاحتفاء بتشكيل مجلس الإدارة الجديد الذي سيواصل مسيرة العمل الاجتماعي والتنموي بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وأكدت الأميرة سارة بنت بندر في كلمتها بهذه المناسبة، أن إطلاق الهوية الجديدة يأتي انعكاسًا لرؤية الجمعية ورسالتها في تعزيز جودة الحياة للأسر الأشد حاجة من خلال مبادرات مبتكرة وحلول مستدامة في مجال الإسكان التنموي، مشيرةً إلى أن “بيتي” تعمل ضمن منظومة وطنية متكاملة تدعم القطاع غير الربحي وتعزز أثره المجتمعي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويعكس هذا التدشين حرص الجمعية على المضي قدمًا في تبني استراتيجيات عصرية للحوكمة والاستدامة، وبناء شراكات فاعلة مع الجهات المانحة والقطاع الخاص، بما يسهم في مضاعفة الأثر الإيجابي وتمكين المستفيدين من الحصول على حلول سكنية متكاملة تضمن لهم حياة كريمة وآمنة.
من جهتها، أعربت بدور محمد العصيمي، المدير التنفيذي لجمعية الإسكان التنموي بمنطقة الرياض “بيتي”، عن شكرها وتقديرها لفريق العمل في الجمعية ومجلس الإدارة، مثمنةً جهودهم المتواصلة في تعزيز رسالتها التنموية وخدمة المستفيدين.
كما قدمت العصيمي شكرها للشركاء من وزارة الإسكان والمركز الوطني و”جود للإسكان” على حضورهم ومشاركتهم الفاعلة، مؤكدة أن تعاونهم يمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف الجمعية وتعزيز أثرها الاجتماعي، بما يسهم في دعم جهود الإسكان التنموي وتوفير الحلول المستدامة للأسر المستفيدة.