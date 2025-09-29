"جمعية بيتي" تدشّن هويتها الجديدة بحضور الأميرة سارة بنت بندر

وأكدت الأميرة سارة بنت بندر في كلمتها بهذه المناسبة، أن إطلاق الهوية الجديدة يأتي انعكاسًا لرؤية الجمعية ورسالتها في تعزيز جودة الحياة للأسر الأشد حاجة من خلال مبادرات مبتكرة وحلول مستدامة في مجال الإسكان التنموي، مشيرةً إلى أن “بيتي” تعمل ضمن منظومة وطنية متكاملة تدعم القطاع غير الربحي وتعزز أثره المجتمعي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.