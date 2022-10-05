أمير تبوك: المملكة أصبحت وجهة عالمية لمختلف الأحداث الرياضية

رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة؛ أصدق معاني التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، بمناسبة فوز المملكة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في تروجينا 2029.
وأكد أمير منطقة تبوك، في تصريح صحفي بهذه المناسبة، أن المملكة أصبحت وجهة عالمية لمختلف الأحداث الرياضية، وأثبتت مقدرتها على استضافة أكبر الأحداث الدولية.
وأضاف: "استضافة المملكة لهذا الحدث الكبير تُضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة التي تحقّقت للرياضة السعودية في هذا العهد الزاهر، وهو يجسد ما سخرته القيادة الرشيدة من دعم غير محدود للقطاع الرياضي وحرص ومتابعة ودعم سمو ولي العهد، حفظه الله، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030".
كما قدَّمَ التهنئة لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وللرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، بمناسبة الفوز باستضافة هذا الحدث الكبير.