أمير تبوك: المملكة أصبحت وجهة عالمية لمختلف الأحداث الرياضية

وأضاف: "استضافة المملكة لهذا الحدث الكبير تُضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة التي تحقّقت للرياضة السعودية في هذا العهد الزاهر، وهو يجسد ما سخرته القيادة الرشيدة من دعم غير محدود للقطاع الرياضي وحرص ومتابعة ودعم سمو ولي العهد، حفظه الله، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030".