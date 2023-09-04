جيلي الوعلان تكشف عن جيلي جيومتري سي "Geely Geometry C"

تجسد سيارة جيلي جيومتري سي (Geely Geometry C) مزيجًا متناغمًا من عناصر الجمال الحديثة والحفاظ على البيئة بدءًا من شكلها الديناميكي ذو السقف المنحدر ووصولاً إلى تفاصيلها المصنوعة بدقة. وتتميز ملامح التصميم الإسكندنافية بالأناقة في كل جانب من جوانبها، بدءًا بشارة جيلي المضيئة ومرورًا بأضواء التشغيل النهاري البانورامية (DRL) ووصولًا للسقف العائم المتميز الأنيق. وتتزين المقصورة بتصميم داخلي ذو لون بني دافئ وإضاءة محيطية وشاشة معلومات وترفيه عائمة تُشع رُقيًا ورحابة.