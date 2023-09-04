جيلي الوعلان تكشف عن جيلي جيومتري سي "Geely Geometry C"

أعلنت جيلي الوعلان عن سيارتها طراز جيومتري سي (Geely Geometry C)، وهي سيارة كهربائية مبتكرة تعمل بالبطارية (BEV) وتهدف لتغيير صورة النقل المستدام في المملكة العربية السعودية.
وتقدم جيلي جيومتري سي (Geely Geometry C) تصميم ذو ملامح مستقبلية مليء بتقنيات شديدة التطور وميزات أمان لا مثيل لها. وتدمج هذه السيارة الكهربائية الاستثنائية محرك كهربائي رائد في المجال مع نظام متقدم لمساعدة السائق (ADAS)، مما يمنح السائقين السعوديين تجربة قيادة مبهجة وصديقة للبيئة.
تجسد سيارة جيلي جيومتري سي (Geely Geometry C) مزيجًا متناغمًا من عناصر الجمال الحديثة والحفاظ على البيئة بدءًا من شكلها الديناميكي ذو السقف المنحدر ووصولاً إلى تفاصيلها المصنوعة بدقة. وتتميز ملامح التصميم الإسكندنافية بالأناقة في كل جانب من جوانبها، بدءًا بشارة جيلي المضيئة ومرورًا بأضواء التشغيل النهاري البانورامية (DRL) ووصولًا للسقف العائم المتميز الأنيق. وتتزين المقصورة بتصميم داخلي ذو لون بني دافئ وإضاءة محيطية وشاشة معلومات وترفيه عائمة تُشع رُقيًا ورحابة.
تحوي سيارة جيلي جيومتري سي (Geely Geometry C) تحت مظهرها الخارجي الأنيق بطارية عالية الكثافة تبلغ سعتها 70 كيلووات في الساعة وهي قادرة على توفير مدى سير مذهل يصل إلى 485 كم (وفقا للإجراءات العالمية لاختبار المركبات الخفيفة). كما يضمن نظام استعادة الطاقة المتقدم ONEBOX القدرة على الكبح الفعال المولد للطاقة دون المساس براحة الركاب. وفي الوقت نفسه يولد المحرك الكهربائي قدرة تبلغ 150 كيلووات وعزم دوران يبلغ 310 نيوتن متر، مما يعد بأداء ديناميكي رائع مع تقليل الأثر البيئي الضار.
وقال السيد مشاري سعود العتيبي، المدير العام لجيلي-الوعلان " تقديم طراز جيومتري سي (Geometry C) هو مشاركة من جيلي في تعزيز أسلوب الحياة الجديد في المملكة العربية السعودية، فهذا الطراز سيغير مفهوم الاعتماد على السيارات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي عبر توفيره لتجربة قيادة أكثر سلاسة وراحة. إن جيلي جيومتري سي (Geely Geometry C) سيارة كهربائية تستهدف جميع العملاء وهي شهادة على التزام جيلي بتوفير مركبات صديقة للبيئة تتسم بالأناقة والأمن والراحة."
وأضاف العتيبي: "يسلط تقديم جيلي جيومتري سي (Geely Geometry C) الضوء على مبادرة من ضمن العديد من المبادرات التي تقدمها مجموعة الوعلان لتحقيق صافي صفري للانبعاثات الكربونية اتساقًا مع مبادرة السعودية الخضراء الموضحة في رؤية 2030."
تزيد جيلي جيومتري سي (Geely Geometry C) من التزامها بالراحة والأمان عبر وسائل مختلفة مثل تهوية الصف الأمامي، وشاشة العرض العلوية، والرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة، والنظام الأيوني المتقدم لتنقية الهواء. ويضمن فلتر تكييف الهواء طراز CN 95 جودة هواء فائقة داخل المقصورة. كما يعمل نظام الصوت BOSE المتميز على تعزيز تجربة القيادة، في حين تضمن المواد اللاصقة المكونة من مركبات عضوية منخفضة التطاير خلو المقصورة الداخلية من الروائح غير المرغوبة، مما يضع معايير جديدة لنقاء هواء المقصورة.
تحتل السلامة مركز الصدارة في تصميم جيلي جيومتري سي (Geely Geometry C) حيث يحتوي نظام L2 ADAS على نظام المساعدة الذكية لتثبيت السرعة لتوفير وظائف التوقف وبدء التشغيل بسلاسة ونظام التحكم التكيفي في السرعة. كما تم تعزيز السيارة بميزات السلامة الأساسية التي تشمل نظام الكبح الذاتي في حالات الطوارئ (AED)، ونظام الكشف عن النقاط العمياء (BSD)، والمساعدة في الحفاظ على المسار (LKA)، نظام تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA)، مما يضمن أقصى قدر من الحماية للركاب والمشاة.
يبشر إطلاق طراز جيلي جيومتري سي (Geely Geometry C) بعصر جديد من التنقل المستدام في المملكة العربية السعودية يتماشى تمامًا مع رؤية المملكة لسنة 2023. ويتجلى التزام جيلي الوعلان بالابتكار والسلامة والمسؤولية البيئية في كل جانب من جوانب جيومتري سي (Geometry C) مما يُظهر تصميمها على الانطلاق نحو غد أفضل