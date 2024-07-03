"الأحساء" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة 46 ْمئوية و"السودة" 14

وتوقّع المركز استمرار نشاط الرياح السطحيّة المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، والأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كذلك على الطريق الواصل بين الليث وجازان؛ قد تصل إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية.