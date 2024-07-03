"الأحساء" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة 46 ْمئوية و"السودة" 14

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأربعاء.
وأوضح المركز أن الأحساء سجّلت أعلى درجة حرارة 46 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 14 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 45 ْمئوية في الدمام، و44 بالخرج والتنهات والدهناء والصمان، و43 في مكة المكرّمة والرياض ووادي الدواسر وشرورة وحفر الباطن.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 14 درجة، تليها أبها 18 درجة، وطريف والباحة 19 درجة والقريات 20 ْمئوية.
وتوقّع المركز استمرار نشاط الرياح السطحيّة المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، والأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كذلك على الطريق الواصل بين الليث وجازان؛ قد تصل إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية.
في حين يبقى الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.