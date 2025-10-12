نجاح أول عملية لتفتيت حصوة بالمثانة بتقنية الليزر في مستشفى عفيف العام

شهد مستشفى عفيف العام – أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثالث – نجاح أول عملية جراحية متقدمة لتفتيت حصوة في المثانة باستخدام تقنية الليزر، وذلك ضمن الخدمات التخصصية التي يقدمها قسم جراحة المسالك البولية.
وأوضح المستشفى أن فريقًا طبيًا من قسم جراحة المسالك البولية أجرى العملية لمريض يبلغ من العمر 28 عامًا، كان يعاني من آلام متكررة نتيجة وجود حصوة في المثانة يبلغ حجمها نحو 3 سم، حيث جرى تفتيتها بالكامل باستخدام الليزر دون أي مضاعفات، وغادر المريض المستشفى وهو في حالة صحية مستقرة.
وبيّن المستشفى أن هذا الإجراء يأتي ضمن مرحلة تطوير خدمات جراحة المسالك البولية، والتي تشمل إجراء عمليات تجريبية بالمنظار، واستئصال القيلة المائية، وعمليات كيس الخصية، وعلاج دوالي الخصية، إضافة إلى تفتيت حصوات الكلى والحالب بالمناظير وتقنية الليزر.
وأكد المستشفى أن هذا الإنجاز يأتي بدعم من تجمع الرياض الصحي الثالث لتوفير التقنيات الحديثة والكوادر الطبية المؤهلة في المستشفيات الطرفية، بما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى في محافظة عفيف.