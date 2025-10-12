نجاح أول عملية لتفتيت حصوة بالمثانة بتقنية الليزر في مستشفى عفيف العام

وأوضح المستشفى أن فريقًا طبيًا من قسم جراحة المسالك البولية أجرى العملية لمريض يبلغ من العمر 28 عامًا، كان يعاني من آلام متكررة نتيجة وجود حصوة في المثانة يبلغ حجمها نحو 3 سم، حيث جرى تفتيتها بالكامل باستخدام الليزر دون أي مضاعفات، وغادر المريض المستشفى وهو في حالة صحية مستقرة.