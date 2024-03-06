الفنانة العالمية أليشيا كيز تحيي حفلاً على مسرح سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا-1

وسبق لكيز زيارة السعودية مرتين، حيث أسرتها الصحراء والحضارات القديمة التي قامت على أرض المملكة. وقالت المغنية وكاتبة الأغاني الشهيرة "يسعدني أن أعود إلى المسرح هذه المرة في جدة، وهي التجربة الأولى لي في هذا المكان، وهي تجربة لم يسبق أنني عشتها في هذه المنطقة من قبل. كما أنني أستشعر حالة إلهام في التواصل بطريقة هادفة مع النساء الرائعات هناك لمناقشة السرديات الثقافية والإبداعية التي تتجاوز الحواجز، والتي نقودها بشكل جماعي وفردي. وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس، أرى أن هذا هو الوقت المثالي لمناقشة القضايا المهمة التي تؤثر علينا."