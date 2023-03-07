غدًا.. أمير الجوف يدشّن مهرجان زيتون الجوف الدولي 16

يدشّن أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، يوم غدٍ الأربعاء؛ مهرجان زيتون الجوف الدولي في نسخته السادسة عشرة، الذي تنظّمه أمانة المنطقة لمدة 10 أيام، في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا.
وسيتمّ في ختام المهرجان تتويج الفائزين بجائزة الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز لأفضل إنتاج من المزارعين للزيت والزيتون والصناعات التحويلية للزيتون، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 500 ألف ريال.
وثمّن أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان، لأمير الجوف، دعمَ المهرجانات بالمنطقة والقطاعات المختلفة، وفي مقدّمتها القطاع الزراعي ومنتجو الزيتون، مشيرًا إلى ما حقّقه مهرجان زيتون الجوف الدولي من نجاحات في الأعوام الماضية، أسهم في إيجاد نوافذ تسويقية للمزارعين والتعريف بجودة منتجات الجوف محليًّا وإقليميًّا، مضيفًا أن جائزة "أمير الجوف" لأفضل إنتاج من المزارعين للزيت والزيتون والصناعات التحويلية، لها دور كبير في دعم المزارعين وتحفيز تطوير جودة المنتج.
يشار إلى أن اللجنة المنظّمة للمهرجان كانت قد أعلنت عن جائزة أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبد العزيز لأفضل إنتاج من المزارعين للزيت والزيتون والصناعات التحويلية لهذا العام؛ حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في مسار أفضل زيت زيتون على 100 ألف ريال، ويحصل الفائز بالمركز الأول في مسار أفضل زيتون مكبوس على 50 ألف ريال، كما يحصل الفائز بالمركز الأول في مسار أفضل منتج لصناعة الزيتون ومشتقاته على 15 ألف ريال، كما أعلنت اللجنة عن الشروط؛ ومن أبرزها المشاركة بجناح داخل معرض الزيتون بالمهرجان.