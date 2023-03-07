غدًا.. أمير الجوف يدشّن مهرجان زيتون الجوف الدولي 16

يشار إلى أن اللجنة المنظّمة للمهرجان كانت قد أعلنت عن جائزة أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبد العزيز لأفضل إنتاج من المزارعين للزيت والزيتون والصناعات التحويلية لهذا العام؛ حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في مسار أفضل زيت زيتون على 100 ألف ريال، ويحصل الفائز بالمركز الأول في مسار أفضل زيتون مكبوس على 50 ألف ريال، كما يحصل الفائز بالمركز الأول في مسار أفضل منتج لصناعة الزيتون ومشتقاته على 15 ألف ريال، كما أعلنت اللجنة عن الشروط؛ ومن أبرزها المشاركة بجناح داخل معرض الزيتون بالمهرجان.